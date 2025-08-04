В СДЭК рассказали о работе после масштабного сбоя

СДЭК: у части пользователей могут быть сложности со входом в личный кабинет

У части пользователей СДЭК могут быть сложности со входом в личный кабинет. Об этом сообщает RT, ссылаясь на пресс-службу компании.

«В настоящий момент у небольшой части пользователей могут возникать кратковременные сложности с доступом к личному кабинету. Штатная работа будет восстановлена в ближайшее время», — сказали журналистам.

До этого в пресс-службе СДЭК ТАСС сообщили, что все системы оператора работают в обычном режиме, а недавний сбой был краткосрочным.

Пользователи начали массово жаловаться на работу сервисов СДЭК вечером 1 августа. По данным портала Downdetector, за сутки на неполадки пожаловались до 15 тысяч человек. Отмечалось, что они не могли попасть в приложение и зайти на сайт.

30 июля аптечные сети «Столички» и «Неофарм» подверглись сбою IT‑систем. Сообщалось, что в результате не работали кассы, не осуществлялось бронирование онлайн. Многие аптеки временно оказались закрыты по техническим причинам.

1 августа «Столички» восстановила работу 1 тысячи офлайновых точек продаж.

Ранее жители Новосибирска пожаловались на плохую работу мобильного интернета.