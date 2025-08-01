Жители Новосибирска жалуются на работу мобильного интернета

Жители Новосибирска массово жалуются на сбои в работе мобильного интернета. Об этом говорят данные сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Сбои в работе мобильного интернета наблюдаются у всех операторов связи. Наибольшее число жалоб поступает на «Электронный город» и «Сибсети». Ночью новосибирцы жаловались на сбои домашнего интернета.

До этого губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в регионе обсуждают пересмотр тарифов на связь и интернет из-за ограничений, введенных в регионе по соображениям безопасности. Проблемы с интернетом и связью жители Орловской области наблюдают с 25 июля.

Выступая перед депутатами регионального Заксобрания 31 июля, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал жителей и туристов относиться к отключениям мобильного интернета как к возможности для цифрового детокса. Глава региона назвал эти ограничения, продолжающиеся более месяца, необходимой мерой для защиты от атак беспилотников.

Ранее в Совфеде рассказали, сколько наличных нужно носить с собой на случай перебоев связи.