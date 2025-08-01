На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жители Новосибирска жалуются на работу мобильного интернета

Жители Новосибирска массово жалуются на сбои в работе мобильного интернета
true
true
true
close
Sutthiphong Chandaeng/Shutterstock/FOTODOM

Жители Новосибирска массово жалуются на сбои в работе мобильного интернета. Об этом говорят данные сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Сбои в работе мобильного интернета наблюдаются у всех операторов связи. Наибольшее число жалоб поступает на «Электронный город» и «Сибсети». Ночью новосибирцы жаловались на сбои домашнего интернета.

До этого губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в регионе обсуждают пересмотр тарифов на связь и интернет из-за ограничений, введенных в регионе по соображениям безопасности. Проблемы с интернетом и связью жители Орловской области наблюдают с 25 июля.

Выступая перед депутатами регионального Заксобрания 31 июля, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал жителей и туристов относиться к отключениям мобильного интернета как к возможности для цифрового детокса. Глава региона назвал эти ограничения, продолжающиеся более месяца, необходимой мерой для защиты от атак беспилотников.

Ранее в Совфеде рассказали, сколько наличных нужно носить с собой на случай перебоев связи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами