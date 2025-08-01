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В работе СДЭК произошел массовый сбой

В работе сайта и приложения курьерской службы СДЭК произошел массовый сбой
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Пользователи жалуются на сбой в работе сайта и приложения курьерской службы СДЭК. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

По его данным, до 15 тысяч человек заметили неполадки в сервисах СДЭК за текущие сутки. Только за последний час на проблемы с доступом к сайту и приложению пожаловались 107 пользователей, за сутки — 257.

Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы, Ярославля, Ульяновска, Кабардино-Балкарской Республики и Архангельской области. Пользователи не могут зайти на сайт и в приложение.

30 июля аптечные сети «Столички» и «Неофарм» подверглись сбою IT‑систем. Сообщалось, что результате не работали кассы, не осуществлялось бронирование онлайн. Многие аптеки временно оказались закрыты по техническим причинам.

Сбои начались еще 28 июля, пользователи и Telegram‑каналы утверждали, что была хакерская атака. Потери компаний оцениваются экспертами в десятки-сотни миллионов рублей в день, учитывая ежедневную выручку около 305 млн рублей у «Неофарма».

Ранее в Генпрокуратуре признали хакерскую атаку на «Аэрофлот».

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