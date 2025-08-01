Сеть аптек «Столички» восстановила работу после хакерской атаки

Аптечная сеть «Столички», которая входит в холдинг «Неофарм», после хакерской атаки восстановила работу 1 тысячи офлайновых точек продаж. Об этом РИА Новости сообщил источник в компании.

«По состоянию на 1 августа для покупателей открыты 1 тысяча аптек «Столички». Работают сервисы бронирования на сайте и в мобильном приложении», — рассказал собеседник агентства.

Источник добавил, что всего сеть насчитывает свыше 1,5 тысячи магазинов. Также собеседник агентства рассказал, что утечки личных данных клиентов зафиксировано не было. Полное восстановление будет завершено в ближайшее время, заключил источник.

30 июля аптечные сети «Столички» и «Неофарм» подверглись сбою IT‑систем. Сообщалось, что результате не работали кассы, осуществлялось бронирование онлайн. Многие аптеки временно оказались закрыты по техническим причинам.

Сбои начались еще 28 июля, пользователи и Telegram‑каналы утверждали, что была хакерская атака. Потери компаний оцениваются экспертами в десятки-сотни миллионов рублей в день, учитывая ежедневную выручку около 305 млн рублей у «Неофарма».

Ранее сообщалось, что в Москве все точки сети аптек «Столички» закрыли из-за взлома.