В СДЭК отреагировали на сообщения о сбое в работе

В настоящее время все системы оператора СДЭК работают в обычном режиме, а недавний сбой был краткосрочным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Технические работы, которые могли привести к краткосрочной, до нескольких минут, остановке работы систем, завершены. Все системы работают штатно», — указано в сообщении.

Пользователи начали массово жаловаться на работу сервисов СДЭК вечером 1 августа. По данным портала Downdetector, за сутки на неполадки пожаловались до 15 тысяч человек. Отмечалось, что они не могли попасть в приложение и зайти на сайт.

30 июля аптечные сети «Столички» и «Неофарм» подверглись сбою IT‑систем. Сообщалось, что в результате не работали кассы, не осуществлялось бронирование онлайн. Многие аптеки временно оказались закрыты по техническим причинам.

1 августа «Столички» восстановила работу 1 тысячи офлайновых точек продаж.

Ранее жители Новосибирска пожаловались на плохую работу мобильного интернета.