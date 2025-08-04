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Названа вероятная причина аварии с автобусом и поездом в Ленобласти

СК: причиной ДТП в Ленобласти стал выезд на ж/д автобуса на запрещающий сигнал
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Причиной столкновения поезда и автобуса в Ленобласти мог стать выезд водителя автобуса на железнодорожные пути на запрещающий сигнал. Об этом сообщается в Telegram-канале западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«‎По предварительной информации, водитель пассажирского автобуса проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на железнодорожный переезд непосредственно перед движущимся грузовым поездом»‎, — говорится в сообщении ведомства.

По факту происшествия завели уголовное дело.

Октябрьская железная дорога (ОЖД, филиал РЖД) сообщала, что в 06:11 по московскому времени, 4 августа, на железнодорожном переезде между станциями Лодейное Поле и Олонец грузовой поезд столкнулся с рейсовым автобусом. По последним данным, пострадали 16 человек.

В пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщили, что автобус был туристическим. На место происшествия выехал Волховстроевский транспортный прокурор Павел Ивойлов.

Ранее в Петербурге мужчина не заметил приближающийся состав и попал под его колеса.

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