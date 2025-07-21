В Петербурге мужчина не заметил приближающийся состав и попал под его колеса

В Петербурге мужчина не выжил после столкновения с поездом. Об этом сообщает УТ МВД России по СЗФО.

Инцидент произошел на 17-м километре пятого пикета железнодорожной станции Кушелевка. По данным ведомства, 35-летний мужчина решил перейти пути в непредназначенном для этого месте, несмотря на приближающийся состав, следовавший из Петрозаводска в Москву.

Машинист несколько раз посигналил пострадавшему и экстренно затормозил, но предотвратить столкновение не смог. В результате мужчина получил серьезные травмы, его не спасли. На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

«Сотрудниками Санкт-Петербург-Финляндского линейного отдела МВД России на транспорте проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – сообщается в публикации.

Сотрудники МВД призвали переходить пути только в предназначенных для этого местах и снимать наушники в процессе, чтобы исключить несчастные случаи.

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