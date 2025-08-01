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Проверка проводится по факту ДТП с грузовиком и поездом в Архангельской области

Прокуратура проводит проверку по факту столкновения грузовика и поезда
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Shutterstock/JetKat

Прокуратура проводит проверку по факту столкновения пассажирского поезда и грузового автомобиля на переезде в Архангельской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.
 
По предварительным данным, 1 августа водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал перед приближающимся пассажирским поездом сообщением Архангельск — Котлас. Машинист затормозил, однако столкновения избежать не удалось. Задержка поезда составила 18 минут. Есть ли пострадавшие, не уточняется.

Заместитель Котласского транспортного прокурора Василий Кекляк координирует работу правоохранительных органов на месте происшествия и выясняет обстоятельства.

Котласская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта.

25 июля поезд врезался в грузовой автомобиль на железнодорожном переезде в Новороссийске.

Ранее в Петербурге мужчина не заметил приближающийся состав и попал под его колеса.

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