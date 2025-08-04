Памятник депортированным евреям осквернили в Берлине

В Берлине осквернили памятник евреям, депортированным в концлагеря

Неизвестные лица осквернили памятник жертвам депортации евреев в берлинском районе Моабит. Об этом сообщила полиция германской столицы на официальном сайте.

Правоохранители обнаружили утром 3 августа следы белой краски и упаковочный скотч на мемориале.

«Повреждения оперативно устранены силами полиции», — указано в заявлении.

Расследование ведет отдел по делам государственной безопасности.

Памятник расположен на мосту над товарной станцией «Моабит», откуда с января 1942 года нацисты отправили в концлагеря более 32 тысяч евреев.

В мае две свастики были обнаружены на мемориале, установленном в память о жертвах Холокоста в Страсбурге.

В феврале неизвестный нанес ножевые ранения мужчине у мемориала жертвам Холокоста в Берлине. Инцидент произошел в районе Митте, где находится памятник евреям. Потерпевший был госпитализирован.

Ранее в Самарской области юноша разрисовал мемориальный комплекс нацистскими символами.