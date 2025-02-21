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Мужчина получил ножевые ранения у мемориала жертвам Холокоста в Берлине

Неизвестный ударил ножом мужчину у мемориала жертвам Холокоста в Берлине
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Michael Probst/AP

Неизвестный нанес ножевые ранения мужчине у мемориала жертвам Холокоста в Берлине. Об этом сообщила берлинская полиция в социальной сети Х.

Инцидент произошел около 18:00 по местному времени в районе Митте, где находится памятник евреям. Потерпевший был госпитализирован. Полицейские и спасатели работают на месте происшествия. Выясняются все обстоятельства случившегося.

21 февраля в Калининграде арестовали 52-летнюю женщину, обвиняемую в нападении на супруга с ножом. По предварительной информации, все случилось в ночь на 11 февраля в квартире дома на улице Огарева. Между супругами произошел конфликт — причины ссоры не уточняются. В ходе семейных разборок женщина взяла нож и нанесла супругу несколько ударов в область шеи и туловища. Спасти мужчину не удалось.

До этого россиянка ударила возлюбленного ножом в шею, когда тот помешал ей съехать от него. В момент удара нож сломался. Пострадавшему своевременно оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее москвич устроил поножовщину из-за неудачной бильярдной ставки.

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