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В Самарской области юноша разрисовал мемориальный комплекс нацистскими символами

СК: 18-летний житель Самарской области разрисовал мемориал нацистскими символами
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Максим Блинов/РИА Новости

В Самарской области 18-летний местный житель разрисовал территорию мемориального комплекса нацистскими символами, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета (СК) России по Самарской области.

По данным следствия, подозреваемый совершил преступление в селе Шигоны Самарской области 22 июня. Сообщается, что юноша был осведомлен о характере мемориального сооружения, посвященного воинской славе участников Великой Отечественной войны.

«Указанными действиями злоумышленник осквернил символ воинской славы России и оскорбил память защитников Отечества», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства и собирают доказательства произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично).

До этого в Санкт-Петербурге задержали двух молодых людей, осквернивших Знамя Победы. Правоохранители установили личности подозреваемых, ими оказались 17-летний и 19-летний юноши. Они задержаны. Возбуждено уголовное дело о публичном оскорблении памяти защитников Отечества.

Ранее в Алтайском крае подростки осквернили памятник ВОВ, нарисовав на нем половой орган.

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