Вандалы перед Днем Победы осквернили мемориал жертвам Холокоста во Франции

Le Figaro: на мемориале в память о Холокосте в Страсбурге нарисовали свастики

Две свастики были обнаружены на мемориале, установленном в память о жертвах Холокоста в Страсбурге. Об этом сообщила мэр города Жанна Барсегян, пишет французская газета Le Figaro.

«Этот сад, открытый 27 января, был создан на месте здания, которое было сожжено нацистами и разрушено во время Второй мировой войны. В Нижнем Рейне есть стена с именами жертв Холокоста», — рассказала Барсегян.

Она осудила действия вандалов, которые нарисовали свастики за несколько дней до празднования Дня Победы.

До этого немецкая газета Spiegel сообщила, что учащиеся школ в восточной Германии стали чаще рисовать свастику на стенах и партах учебных заведений, а в школьном дворе иногда демонстрируют гитлеровское приветствие.

В Государственном студсовете Саксонии выразили обеспокоенность в связи с ростом ультраправых настроений в школах. Студенты выпустили совместное заявление в надежде привлечь внимание общественности к проблеме.

В студсовете считают, что в школах слишком мало уроков, посвященных политике и истории Германии, из-за этого у детей возникает абстрактное понимание национал-социализма, и они начинают тяготеть к атрибутам нацизма.

Ранее сообщалось, что в Женеве официально запретят демонстрацию свастики.