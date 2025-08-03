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В Кургане потушили пожар на газораспределительной подстанции

МЧС: пожар на газораспределительной подстанции в Кургане полностью ликвидирован
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Пожар на газораспределительной подстанции в Кургане, произошедший из-за порыва газа, полностью ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по Курганской области.

«Все жильцы вернулись в свои квартиры. Угрозы нет, пожар полностью ликвидирован», — сказали в пресс-службе.

К тушению возгорания были привлечены 42 специалиста и девять единиц техники. Спасатели эвакуировали 235 жильцов, в том числе 20 детей из соседнего с подстанцией дома по улице Чернореченская. Также сотрудники МЧС временно перекрыли подачу газа в нескольких микрорайонах города.

Сегодня в Архангельске произошел пожар на судоремонтном заводе «Красная кузница». В тушении участвовали 31 человек и семь единиц техники. Пожар ликвидировали, при возгорании никто не пострадал.

В конце июля на Сахалине загорелся самый длинный магистральный угольный конвейер в России протяженностью 23 км. Возгорание началось около точки загрузки транспортной системы поблизости от села Никольское. Огонь распространился на сотни метров ленты, по которой топливо попадало из Солнцевского разреза в порт Шахтерск.

Ранее двух девушек задержали за съемку видео на фоне горящей нефтебазы в Сочи.

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