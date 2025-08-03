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Двух девушек задержали за съемку видео на фоне горящей нефтебазы в Сочи

Девушки записали видео на фоне пожара на нефтебазе в Сочи и поплатились
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Двух жительниц Сочи задержали после съемки видео на фоне горящей нефтебазы. Об этом сообщают «Осторожно, новости».

На видео, снятое 21-летней Дашей и 19-летней Кариной, силовики обратили внимание после публикаций, сделанных директором «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной и основателем «Мужского государства» Владиславом Поздняковым.

Они призывали привлечь девушек к ответственности и требовали извинений. Причиной скандала стал ролик, где подруги делают липсинк под трек «Малиновый рассвет» Miyagi & Andy Panda на фоне пожара, начавшегося на нефтебазе в Адлере после атаки БПЛА.

Сегодня стало известно, что обе девушки доставлены в отдел внутренних дел.

Прошлой ночью два российских региона подверглись масштабной атаке украинских беспилотников. В Сочи люди на фоне взрывов и воя сирен прятались в подземных переходах и даже в прачечной. В результате налета произошел пожар на нефтебазе, были разрушены гаражи. Возгорание на нефтебазе в Адлерском районе Сочи полностью ликвидировали лишь днем 3 августа. В борьбе с огнем участвовали 90 пожарных.

Ранее несовершеннолетнего петербуржца обвинили в поджоге поста полиции.

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