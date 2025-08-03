В Архангельске загорелась «Красная кузница»

В плавучем доке на судоремонтном заводе «Красная кузница» произошел пожар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС России по Архангельской области.

В ведомстве рассказали, что возгорание началось в Архангельске около 9:45 в доке №47 по адресу проспект Никольский, 15. В его тушении участвовали 31 человек и семь единиц техники. Пожар ликвидировали, при возгорании никто не пострадал.

В конце июля на Сахалине загорелся самый длинный магистральный угольный конвейер с протяженностью 23 км. Возгорание началось около точки загрузки транспортной системы поблизости от села Никольское. Огонь распространился на сотни метров ленты, по которой топливо попадало из Солнцевского разреза в порт Шахтерск. Очевидцы рассказали, что на месте происшествия сильно пахло горелой резиной.

Конвейер несколько лет строили и ввели в работу недавно. Несмотря на жалобы местных жителей по поводу шума, он не прекращал работу сутками. Причиной пожара могли быть жара и высокая скорость подачи угля.

В Восточной горнорудной компании сообщили «Газете.Ru», что пожар произошел около 8:00 (0:00 мск), а огонь распространился только на 200 м ленты. В момент возгорания конвейер не работал. Пожарные потушили его за 1,5 часа.

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