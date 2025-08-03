В Курганской области загорелась газораспределительная подстанция

МЧС: в Кургане произошел пожар на газораспределительной подстанции

Пожар произошел на газораспределительной подстанции по улице Б. Петрова в Кургане. Об этом сообщает МЧС.

К тушению возгорания привлечены 42 специалиста и девять единиц техники.

«В превентивных целях из соседнего дома по ул.Чернореченская эвакуируют жильцов», — отмечается в сообщении.

Сегодня в Архангельске произошел пожар на судоремонтном заводе «Красная кузница». В тушении участвовали 31 человек и семь единиц техники. Пожар ликвидировали, при возгорании никто не пострадал.

В конце июля на Сахалине загорелся самый длинный магистральный угольный конвейер в России протяженностью 23 км. Возгорание началось около точки загрузки транспортной системы поблизости от села Никольское. Огонь распространился на сотни метров ленты, по которой топливо попадало из Солнцевского разреза в порт Шахтерск.

Причиной пожара могли быть жара и высокая скорость подачи угля. Пожарные потушили конвейер за 1,5 часа.

Ранее в Сочи потушили загоревшуюся после налета БПЛА нефтебазу.