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Турецкая авиакомпания доставила часть задержанного багажа в московский аэропорт

Turkish Airlines доставили часть задержанного багажа в аэропорт Внуково
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Турецкая авиакомпания Turkish Airlines доставила часть задержанного багажа пассажиров рейса Стамбул-Москва, прибывшего 2 августа в аэропорт Внуково. Об этом сообщили в авиагавани, передает РИА Новости.

«Если вы прилетели рейсом авиакомпании Turkish Airlines ТК 415 из Стамбула 2 августа 2025 года в 17:50 и не получили свой багаж, вы можете прибыть в аэропорт Внуково для его получения», — сказали в аэропорту.

На данный момент прибыл багаж: 1Р070344, 1Р070251, 1Р053726, 1Р057124, 1Р062486, 1Р050099, 1Р057997, 1Р065385, 1Р060557, 1Р065533, 1Р057625, 1Р051875.

До этого пресс-служба Внуково сообщила, что авиакомпания Turkish Airlines задерживает багаж пассажиров на рейсе Стамбул-Москва. В пресс-службе московской воздушной гавани добавили, что турецкая авиакомпания приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.

25 июля Telegram-канал Baza писал, что россияне массово жалуются на новые правила перевозки багажа Turkish Airlines. По их словам, авиакомпания начала практиковать «накопление» чемоданов перед отправкой их большими партиями в Россию с периодичностью раз в несколько дней.

Ранее в Росавиации пообещали проверить Turkish Airlines на предмет соблюдения прав пассажиров.

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