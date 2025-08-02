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Турецкий авиаперевозчик задерживает багаж пассажиров на рейсе в РФ

Внуково: Turkish Airlines задерживает багаж пассажиров на рейсе в Россию
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Skycolors/Shutterstock/FOTODOM

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines задерживает багаж пассажиров на рейсе Стамбул-Москва. Об этом сообщает пресс-служба столичного аэропорта Внуково.

«Уважаемые пассажиры рейса TK-415 Стамбул - Москва (Время прибытия по расписанию: 02.08.2025 18:01)! К сожалению, на вашем рейсе ожидается задержка доставки 53 мест багажа», — сказано в сообщении.

Уточняется, что большую часть багажа Turkish Airlines направит дополнительным рейсом, время его прибытия — 2 августа 22:38.

В пресс-службе московской воздушной гавани добавили, что турецкая авиакомпания приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.

25 июля Telegram-канал Baza писал, что россияне массово жалуются на новые правила перевозки багажа Turkish Airlines. По их словам, авиакомпания начала практиковать «накопление» чемоданов перед отправкой их большими партиями в Россию с периодичностью раз в несколько дней. В частности, туристы, вернувшиеся из Стамбула в Казань, узнали в аэропорту, что значительное количество россиян остается без багажа, начиная с 7 июля.

Ранее в Росавиации пообещали проверить Turkish Airlines на предмет соблюдения прав пассажиров.

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