Росавиация проверит Turkish Airlines из-за задержек рейсов 18 июля

Росавиация проверит авиакомпанию Turkish Airlines на предмет соблюдения прав пассажиров рейсов, задержанных 18 июля. Об этом сообщил представитель федерального агентства Артем Кореняко в Telegram-канале.

По словам Кореняко, российские авиационные власти выясняют обстоятельства, приведшие к ситуации с пассажирами рейса, который должен был вылететь из московского Внуково в турецкий Бодрум.

«В адрес руководства Turkish Airlines готовится уведомление о недопустимости нарушений прав пассажиров на рейсах в/из России», — поделился Кореняко.

Он добавил, что в настоящее время обсуждается возможность сокращения рейсов, выполняемых турецким перевозчиком сверх договоренностей между двумя странами.

До этого рейс из Москвы в Анталью отменили в аэропорту Внуково после девяти часов ожидания.

Самолет компании Turkish Airlines должен был вылететь в ночь на 18 июля. Однако воздушная гавань приостановила отправку и прием лайнеров на фоне атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), поэтому рейс несколько раз перенесли.

Ранее в петербургском аэропорту Пулково задержали 10 рейсов из-за временных ограничений.