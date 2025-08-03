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На Камчатке сняли угрозу цунами

МЧС РФ: на Камчатке отменили опасность цунами
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Protasov AN/Shutterstock/FOTODOM

Угрозу цунами отменили на Камчатке. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ в Telegram-канале.

«В населенных пунктах края подход волны цунами не подтвержден», — отмечается в заявлении.

3 августа Камчатский филиал Геофизической службы РАН сообщил, что в регионе был зафиксирован афтершок магнитудой 6,8. По данным сейсмологов, эпицентр находился на расстоянии 279 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг, в свою очередь, залегал на глубине 25,9 км. Интенсивность подземных толчков в Петропавловске-Камчатском, предварительно, составила четыре балла.

На этом фоне региональное управление МЧС РФ предупредило жителей Камчатки о возможном подходе волны цунами высотой до 19 см. Опасность существовала в трех районах — Усть-Камчатском и Алеутском муниципальных округах, а также Петропавловск-Камчатском городском округе.

30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7. Оно стало мощнейшим сейсмособытием в регионе с 1952 года. Специалисты предупредили, что ощутимые подземные толчки будут продолжаться еще как минимум месяц.

Ранее россиянам рассказали, как вести себя во время землетрясений.

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