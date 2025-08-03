Жителей Камчатки предупредили о возможном подходе цунами

МЧС РФ: в трех районах Камчатки после афтершока может произойти подход цунами

Жителей Камчатки после произошедшего в акватории Тихого океана афтершока предупредили о возможном подходе волны цунами высотой до 19 см. Пост с соответствующим содержанием опубликован в Telegram-канале регионального управления МЧС РФ.

«В результате землетрясения <...> возможен подход волны цунами высотой не более 19 см к Алеутскому муниципальному округу, не более 15 см — к Усть-Камчатскому муниципальному округу», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что к Петропавловск-Камчатскому городскому округу может подойти волна цунами высотой не более 3 см.

3 августа Камчатский филиал Геофизической службы РАН сообщил, что в регионе зафиксировали афтершок магнитудой 6,8. Интенсивность подземных толчков в Петропавловске-Камчатском, по предварительной информации, составила четыре балла.

Утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7. Его очаг залегал на глубине 32 км, а эпицентр располагался в 161 км от Петропавловска-Камчатского. Данное землетрясение стало сильнейшим в регионе с 1952 года. При этом специалисты предупредили, что ощутимые подземные толчки будут продолжаться еще как минимум месяц.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил наградить врачей на Камчатке, которые продолжили операцию во время мощного землетрясения.