На Камчатке зарегистрировали афтершок

Афтершок магнитудой 6,8 зафиксировали на Камчатке. Об этом сообщил местный филиал Геофизической службы РАН в Telegram-канале.

Из заявления следует, что очаг залегал на глубине 25,9 км. Эпицентр, в свою очередь, находился на расстоянии 279 км от Петропавловска-Камчатского.

Предварительно, интенсивность подземных толчков в Петропавловске-Камчатском составила четыре балла.

Утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение, магнитуда которого достигла 8,7. Эпицентр природного катаклизма располагался в 161 км от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 32 км. Это землетрясение стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Местные власти предупредили жителей об угрозе цунами и рекомендовали им покинуть прибрежную зону.

Последствия природного катаклизма коснулись и других государств: от Японии до Чили и калифорнийского побережья США. Специалисты предупредили, что ощутимые подземные толчки будут продолжаться не менее месяца. 1 августа Главное управление МЧС РФ по Камчатке заявило, что за прошедшие сутки сейсмологи зарегистрировали около 120 афтершоков на территории региона. Их магнитуда составила от 3,5 до 6,7.

Ранее президент РФ Владимир Путин высоко оценил готовность инфраструктуры Камчатки к землетрясениям.