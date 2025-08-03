Появилось видео с места пожара в пятиэтажном гаражном комплексе в Екатеринбурге

МЧС РФ опубликовало кадры с места пожара в гаражном комплексе в Екатеринбурге

МЧС РФ опубликовало видео с места пожара в гаражном комплексе в Екатеринбурге. Запись появилась в официальном Telegram-канале ведомства.

На кадрах видно, как сотрудники экстренных служб тушат возгорание в пятиэтажном здании.

К текущему моменту огнеборцам удалось локализовать пожар на площади 700 квадратных метров. Всего на месте происшествия работают 55 специалистов и 18 единиц техники, подчеркнули в МЧС РФ.

«По предварительной информации, от огня пострадали 30 автомобилей», — добавили в ведомстве.

Огонь вспыхнул в пятиэтажном гаражном комплексе на улице Фронтовых бригад в Екатеринбурге утром 3 августа. «Рен ТВ» со ссылкой на Главное управление МЧС РФ по Свердловской области сообщило, что огонь вспыхнул на верхнем этаже здания. Никаких сведений о пострадавших не поступало.

1 августа пресс-служба МЧС РФ заявила, что на складе в Челябинске произошел пожар площадью 2,3 тыс. квадратных метров. На место ЧП прибыли 60 сотрудников экстренных служб и 15 единиц техники. Сначала специалисты локализовали возгорание, а затем полностью его ликвидировали.

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