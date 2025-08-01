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Пожар на складе в Челябинске локализовали

МЧС: пожар на складе в Челябинске локализован на площади 2,3 тысячи кв. м
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Пожар на складе в Челябинске локализовали на площади 2,3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

«Пожар локализован на 2300 квадратах», — говорится в сообщении.

О возгорании стало известно 1 августа. ЧП произошло на улице Игуменка. К тушению привлекали более 60 специалистов и 15 единиц техники. По последним данным, пострадавших нет.

Незадолго до этого жителей новосибирского Академгородка попросили не выходить из дома и не открывать окна после пожара на складе. Уточняется, что возгорание оперативно локализовали, но дым распространился по окрестностям.

23 июля на Воробьевых горах в Москве произошел пожар. Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев сообщил, что на строительной площадке большого трамплина загорелся силовой кабель. Прибывшим на место происшествия огнеборцам удалось ликвидировать пламя, при этом сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в России потушили 66 лесных пожаров за сутки.

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