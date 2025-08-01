В Челябинске пожарные тушат склад

В Челябинске на складе начался пожар. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

«На улице Игуменка, предварительно, горят 2300 квадратов. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка в здании», — говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что к работам привлекли более 60 специалистов и 15 единиц техники. По последним данным, пострадавших нет.

Незадолго до этого жителей новосибирского Академгородка попросили не выходить из дома и не открывать окна после пожара на складе. Уточняется, что возгорание оперативно локализовали, но дым распространился по окрестностям.

23 июля на Воробьевых горах в Москве произошел пожар. Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев сообщил, что на строительной площадке большого трамплина загорелся силовой кабель. Прибывшим на место происшествия огнеборцам удалось ликвидировать пламя, при этом сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в России потушили 66 лесных пожаров за сутки.