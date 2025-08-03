В Ленинградской области объявлена беспилотная опасность

В Ленинградской области объявили беспилотную опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Дрозденко.

«В западных, южных и восточных районах Ленинградской области объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве», — написал он.

Дрозденко предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета.

Атаку украинских беспилотников отражают также в Псковской области, один дрон был сбит в деревне Неелово, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Утром 3 августа министерство обороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 93 украинских беспилотника самолетного типа, 60 из них сбили над акваторией Черного моря. 18 беспилотных летательных аппаратов были сбиты в Воронежской области. Там в результате атаки пострадали четыре человека.

Ранее в Минобороны назвали число сбытых БПЛА за неделю.