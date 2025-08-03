В России ночью сбили 93 украинских беспилотника

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожили 93 украинских беспилотника самолетного типа, 60 из них сбили над акваторией Черного моря. Об этом сообщило министерство обороны России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что еще 18 БПЛА были сбиты в Воронежской области, 7 — в Белгородской области, 3 – в Брянской области, 2 – в Курской области и по одному в Нижегородской области, Краснодарском крае и Крыму.

В Воронежской области в результате атаки беспилотников пострадали четыре человека. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что две жительницы Воронежа госпитализированы, еще одной помощь была оказана на месте. Мужчина из пригорода доставлен в больницу с ожогом.

В Сочи после атаки БПЛА начался пожар на нефтебазе. Там загорелся резервуар с топливом. В федеральной территории Сириус произошло более 15 взрывов.

Ранее в Минобороны назвали число сбитых БПЛА за неделю.