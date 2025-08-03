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В России ночью сбили 93 украинских беспилотника

Минобороны: силы ПВО ночью сбили 93 украинских беспилотника
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Евгений Биятов/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожили 93 украинских беспилотника самолетного типа, 60 из них сбили над акваторией Черного моря. Об этом сообщило министерство обороны России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что еще 18 БПЛА были сбиты в Воронежской области, 7 — в Белгородской области, 3 – в Брянской области, 2 – в Курской области и по одному в Нижегородской области, Краснодарском крае и Крыму.

В Воронежской области в результате атаки беспилотников пострадали четыре человека. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что две жительницы Воронежа госпитализированы, еще одной помощь была оказана на месте. Мужчина из пригорода доставлен в больницу с ожогом.

В Сочи после атаки БПЛА начался пожар на нефтебазе. Там загорелся резервуар с топливом. В федеральной территории Сириус произошло более 15 взрывов.

Ранее в Минобороны назвали число сбитых БПЛА за неделю.

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Атаки БПЛА на Россию
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