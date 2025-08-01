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В Минобороны рассказали о количестве сбитых БПЛА за неделю

Минобороны РФ: силы ПВО сбили 1446 БПЛА за неделю
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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за неделю шесть снарядов системы HIMARS и 1446 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в министерстве обороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, три реактивных снаряда системы залпового огня Vampire чешского производства», — уточняется в сообщении.

Кроме того, российские военные ликвидировали управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 1446 дронов самолетного типа.

Утром в оборонном ведомстве рассказали, что системы ПВО в ночь на 1 августа уничтожили 60 украинских БПЛА. При этом 31 дрон сбили над территорией Белгородской области, 12 — над Ростовской, пять — над Краснодарским краем, четыре — над Черным морем. Кроме того, три беспилотника ликвидировали над Воронежской областью, по два — над Липецкой и Тульской областями, один — над Азовским морем.

31 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что поселок Октябрьский подвергся атаке украинских беспилотников, в результате чего пострадал местный житель. По словам главы региона, мужчина получил поверхностные осколочные ранения в области живота.

Ранее в ВСУ пожаловались, что не могут перехватывать российские БПЛА.

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