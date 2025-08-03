Увеличилось число пострадавших при атаке БПЛА на Воронежскую область

Число пострадавших из-за атаки беспилотников в Воронежской области возросло до четырех. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

«В Воронеже и Лискинском районе — отмена непосредственной угрозы удара БПЛА», — написал он.

Гусев сообщил, что две жительницы Воронежа госпитализированы, еще одной помощь была оказана на месте. Мужчина из пригорода доставлен в больницу с ожогом.

До этого Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщал, что в пригороде Воронежа загорелся жилой дом после атаки дронов. По словам местных жителей, инцидент произошел в селе Новая Усмань. В результате атаки украинского беспилотника загорелась крыша здания и соседние постройки, отметили журналисты.

SHOT также сообщил, что до пожара над Воронежем фиксировались взрывы. Местные жители рассказали, что они услышали более 10 хлопков, а на окраине города были замечены яркие вспышки. Информации о разрушениях нет, добавили авторы материала.

Ранее Гусев сообщил о пострадавшей из-за атаки БПЛА на Воронеж.