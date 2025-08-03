Атаку беспилотников отражают в Пскове

В Псковской области отражают атаку беспилотников, один дрон сбит в Неелово

Атаку украинских беспилотников отражают в Псковской области, один дрон сбит в деревне Неелово. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«Над регионом, преимущественно над центральными и северными районами и городом Псковом, идет отражение атаки БПЛА, будьте осторожны, не попадите под обломки!» — написал он, призвав жителей не приближаться к обломкам сбитых БПЛА.

Спустя 30 минут Ведерников сообщил, что один украинский дрон был сбит в Псковском районе над Неелово.

Ранее министерство обороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 93 украинских беспилотника самолетного типа, 60 из них сбили над акваторией Черного моря.

Восемнадцать БПЛА были сбиты в Воронежской области. Там в результате атаки пострадали четыре человека.

Ранее в Минобороны назвали число сбытых БПЛА за неделю.