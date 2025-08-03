На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Атаку беспилотников отражают в Пскове

В Псковской области отражают атаку беспилотников, один дрон сбит в Неелово
true
true
true
close
Telegram-канал «Аэропорт Псков»

Атаку украинских беспилотников отражают в Псковской области, один дрон сбит в деревне Неелово. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«Над регионом, преимущественно над центральными и северными районами и городом Псковом, идет отражение атаки БПЛА, будьте осторожны, не попадите под обломки!» — написал он, призвав жителей не приближаться к обломкам сбитых БПЛА.

Спустя 30 минут Ведерников сообщил, что один украинский дрон был сбит в Псковском районе над Неелово.

Ранее министерство обороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 93 украинских беспилотника самолетного типа, 60 из них сбили над акваторией Черного моря.

Восемнадцать БПЛА были сбиты в Воронежской области. Там в результате атаки пострадали четыре человека.

Ранее в Минобороны назвали число сбытых БПЛА за неделю.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами