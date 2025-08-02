В Дагестане сошедший сель попал на видео

В Цумадинском районе Дагестана сошел сель. Кадры публикует Telegram-канал Mash Gor.

Уточняется, что видео грязевого потока сняли в селе Гигатли-Урух.

Сель возникает в результате ливневых дождей или таяния снегов.

Накануне общую эвакуацию объявили для жителей микрорайона «Герхожан» в Тырныаузе в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, где сошел сель. Региональное ГУМЧС сообщило, что уже произведена эвакуация 342 человек, среди которых 96 детей. 30 человек находятся в пунктах временного размещения (ПВР).

До этого сообщалось об эвакуации жителей домов, расположенных у поврежденного моста через реку Герхожан-Суу, в Тырныаузе (Кабардино-Балкария), где сошел сель.

Подобный случай стал вторым за 10 дней. 22 июля в связи с произошедшим сходом селя в городе Тырныаузе, расположенном в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, был введен режим ЧС.

Ранее в Кабардино-Балкарии из-за селя закрылось движение по дороге в Эльбрусском районе.