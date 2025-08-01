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В микрорайоне Тырныауза объявлена эвакуация из-за схода селя

Для жителей микрорайона в Тырныаузе объявили общую эвакуацию из-за схода селя
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Общую эвакуацию объявили для жителей микрорайона «Герхожан» в Тырныаузе в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, где сошел сель. Об этом сообщило МЧС региона.

«Объявляется всеобщая эвакуация! Всем срочно проследовать к мечети, там ожидают автобусы», — говорится в публикации.

Региональное ГУМЧС сообщило, что уже произведена эвакуация 342 человек, среди которых 96 детей. 30 человек находятся в пунктах временного размещения (ПВР).

До этого сообщалось об эвакуации жителей домов, расположенных у поврежденного моста через реку Герхожан-Суу, в Тырныаузе (Кабардино-Балкария), где сошел сель.

Глава Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков сообщил, что в городе Тырныаузе произошел сход селевых масс большого объема. В результате были повреждены системы газо-, водо- и электроснабжения. В республике был объявлен режим ЧС.

Коков добавил, что силами МЧС и муниципалитета осуществляется эвакуация жителей некоторых домов по переулку Молодежный, а также домов рядом со зданием администрации района по Эльбрусскому проспекту.

Подобный случай стал вторым за 10 дней. 22 июля в связи с произошедшим сходом селя в городе Тырныаузе, расположенном в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, был введен режим ЧС.

Сообщалось, что селевая масса, сошедшая по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу, повредила мост. Водителям рекомендовали пользоваться объездной дорогой.

Ранее в Кабардино-Балкарии из-за селя закрылось движение по дороге в Эльбрусском районе.

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