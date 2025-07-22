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В Кабардино-Балкарии из-за селя закрылось движение по дороге в Эльбрусском районе

МЧС: селевой поток повредил мост в Тырныаузе в Кабардино-Балкарии
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МЧС Кабардино-Балкарии

Селевой поток повредил опоры моста на федеральной автодороге Прохладный — Баксан — Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает Главное управление МЧС по региону.

Селевая масса сошла по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу в городе Тырныаузе Эльбрусского района, повредив при этом мост.

В связи с этим движение транспорта на данном участке автодороги закрыто в обоих направлениях. Водителям рекомендовано пользоваться объездной дорогой.

На месте происшествия дежурят сотрудники оперативной группы МЧС и дорожно-патрульной службы полиции.

2 июля сообщалось, что в Тонском районе Иссык-Кульской области Киргизии 11 туристов из России едва не смыло в озеро селевым потоком. Спасатели эвакуировали туристов из опасной зоны и разместили их в одном из общежитий.

В мае прошлого года в Таджикистане сотрудники дорожных служб спасли двоих россиян, которые были заблокированы в автомобиле после сошедшего на трассу селевого потока.

Ранее в Бурятии перекрыли дорогу на границе с Монголией.

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