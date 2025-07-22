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В Тырныаузе объявили режим ЧС после схода селя

Режим ЧС объявлен в Тырныаузе в Кабардино-Балкарии, где сошел сель
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Администрация Эльбрусского района Кабардино-Балкарии

В связи с произошедшим сходом селя в городе Тырныаузе, расположенном в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, в районе введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщила администрация города.

В сообщении администрации, адресованном жителям, говорится: «Уважаемые горожане! В районе объявлен режим ЧС. Просим не поддаваться панике и воздержаться от поездок без крайней необходимости».

Также администрация обращается к жителям домов, расположенных в непосредственной близости от селепропускного лотка и вдоль реки Баксан, с просьбой проявлять бдительность и не приближаться к лотку.

До этого сообщалось, что селевая масса сошла по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу в городе Тырныаузе Эльбрусского района, повредив при этом мост. Водителям рекомендовано пользоваться объездной дорогой.

2 июля в Тонском районе Иссык-Кульской области Киргизии одиннадцать российских туристов оказались под угрозой затопления селевым потоком в озере. Спасательные службы провели эвакуацию туристов из зоны повышенной опасности и предоставили им временное размещение в одном из общежитий.

Ранее в Кабардино-Балкарии из-за селя закрылось движение по дороге в Эльбрусском районе.

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