Вылет самолета с 439 пассажирами задержан в аэропорту Екатеринбурга

Вылет самолета из Екатеринбурга во Вьетнам задержан почти на двое суток

Вылет самолета авиакомпании «Икар» во Вьетнам из аэропорта Кольцово в Екатеринбург задержан по техническим причинам более чем на сутки. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что вылета ожидают 439 пассажиров.

Самолет должен был вылететь в 21:00 (19:00 по Москве) 1 августа. Но он покинет Екатеринбург в 00:00 (22:00 по Москве) 3 августа, говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время 79 пассажиров расселены в гостинице. Принимаются меры по расселению еще 118 человек. Оставшиеся пассажиры в аэропорт не прибывали.

Транспортной прокуратурой по факту задержки рейсов организованы надзорные мероприятия.

До этого сообщалось, что в ночь на 2 августа в аэропортах Самары, Пензы, Саратова и Тамбова были введены ограничения на прием и выпуск самолетов в целях обеспечения безопасности пассажиров. Некоторые самолеты переправляли в другие воздушные гавани.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево задержали десятки рейсов из-за угрозы атаки БПЛА.