На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вылет самолета с 439 пассажирами задержан в аэропорту Екатеринбурга

Вылет самолета из Екатеринбурга во Вьетнам задержан почти на двое суток
true
true
true
close
Shutterstock/Vitalii Matokha

Вылет самолета авиакомпании «Икар» во Вьетнам из аэропорта Кольцово в Екатеринбург задержан по техническим причинам более чем на сутки. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что вылета ожидают 439 пассажиров.

Самолет должен был вылететь в 21:00 (19:00 по Москве) 1 августа. Но он покинет Екатеринбург в 00:00 (22:00 по Москве) 3 августа, говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время 79 пассажиров расселены в гостинице. Принимаются меры по расселению еще 118 человек. Оставшиеся пассажиры в аэропорт не прибывали.

Транспортной прокуратурой по факту задержки рейсов организованы надзорные мероприятия.

До этого сообщалось, что в ночь на 2 августа в аэропортах Самары, Пензы, Саратова и Тамбова были введены ограничения на прием и выпуск самолетов в целях обеспечения безопасности пассажиров. Некоторые самолеты переправляли в другие воздушные гавани.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево задержали десятки рейсов из-за угрозы атаки БПЛА.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами