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В Шереметьево задерживаются рейсы из-за угрозы атаки БПЛА

В Шереметьево задержаны рейсы из-за ограничительных мер, введенных Минобороны РФ
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Алексей Никольский/РИА Новости

В аэропорту Шереметьево задерживаются рейсы в связи с соблюдением требований при ограничениях, введенных министерством обороны РФ в других регионах. Об этом сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

«Незначительные задержки ряда рейсов по внутрироссийским маршрутам вызваны соблюдением требований при ограничениях, вводимых на использование воздушного пространства по решению министерства обороны РФ...» — сказали в пресс-службе аэропорта.

Сообщается, что с 7 утра перенесли уже около 20 вылетов, один отменили.

При этом отмечается, что дольше всего ждут пассажиры рейса в Саратов — в аэропорту Гагарина ранее были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. По информации пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко, на данный момент аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее россияне ответили, какие привилегии помогут им смириться с задержкой рейса.

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