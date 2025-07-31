В Шереметьево задерживаются рейсы из-за угрозы атаки БПЛА

В аэропорту Шереметьево задерживаются рейсы в связи с соблюдением требований при ограничениях, введенных министерством обороны РФ в других регионах. Об этом сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

«Незначительные задержки ряда рейсов по внутрироссийским маршрутам вызваны соблюдением требований при ограничениях, вводимых на использование воздушного пространства по решению министерства обороны РФ...» — сказали в пресс-службе аэропорта.

Сообщается, что с 7 утра перенесли уже около 20 вылетов, один отменили.

При этом отмечается, что дольше всего ждут пассажиры рейса в Саратов — в аэропорту Гагарина ранее были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. По информации пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко, на данный момент аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее россияне ответили, какие привилегии помогут им смириться с задержкой рейса.