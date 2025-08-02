Временные ограничения ввели в аэропорту Пензы

Росавиация: временные ограничения на полеты введены в аэропорту Пензы

В аэропорту Пензы ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорт Пензы. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Сообщение об этом было опубликовано в 5:17 мск. По словам представителя Росавиации, такая мера была введена для обеспечения безопасности полетов.

До этого ограничения на прием и отправку самолетов ввели в аэропортах Саратова (Гагарин) и Тамбова (Донское). Также приостановил работу аэропорт Самары (Курумоч).

Вечером 1 августа российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 18 украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами России и Азовским морем. В Краснодарском крае было уничтожено семь дронов, над Азовским морем — пять, в Воронежской области — четыре, в Белгородской области — два.

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