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У главы челябинского СК арестовали счета почти на 4 млрд рублей

Суд арестовал счета главы Челябинского СК Колбасина на 3,94 млрд рублей
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СУ СК РФ по Челябинской области/VK

У главы Следственного управления СК по Челябинской области Алексея Колбасина арестовали счета на сумму почти 4 миллиарда рублей. Об этом сообщает Ura.ru.

«Колбасин Алексей Иванович. Исполнительный лист от 30 июля 2025 года. Наложение ареста: 3 939 492 300 рублей», — говорится в базе данных ФССП.

По данным издания, именно такая сумма фигурирует в иске, который подала Генпрокуратура РФ против основателя ЮГК Константина Струкова. Взыскание будет производиться солидарно со всех ответчиков, включая Колбасина.

На аналогичную сумму арестованы счета и других ответчиков: заместителя руководителя Уральского управления Ростехнадзора Юрия Шувалова, бывшего заместителя руководителя Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Владислава Потапова и основателя компании «Южуралзолото» Константина Струкова. Все они являются ответчиками по иску Генпрокуратуры РФ и несут солидарную ответственность.

В начале июля сотрудники управления ФСБ по Челябинской области и Следственного комитета России провели обыски в офисах компании ЮГК. Силовики выявили нарушения, касающиеся безопасности экологической среды, а также правил эксплуатации промышленных объектов в регионе. По данным ведомств, в результате этих нарушений произошло загрязнение водоохранной зоны, что негативно сказалось на состоянии экологии. Генпрокуратура подала иск об изъятии у Струкова активов на 200 млрд рублей.

Позже суд принял решение о снятии Константина Струкова с поста президента управляющей компании «Южуралзолото группа компаний», а контрольный пакет в ЮГК перешел в госсобственность.

Ранее Силуанов раскрыл планы государства на «Южуралзолото».

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