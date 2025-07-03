Генпрокуратура требует изъять активы миллиардера Струкова на 200 млрд рублей

Генеральная прокуратура РФ подала иск об изъятии активов на 200 млрд рублей у вице-спикера законодательного собрания Челябинской области Константина Струкова. Об этом стало известно «Коммерсанту».

Согласно материалам иска, бизнесмен, являющийся членом «Единой России», незаконно получил контроль над рядом компаний, используя свое должностное положение. Для сокрытия владения акциями золотодобывающей компании «Южуралзолото» (ПАО ЮГК) Струков до 2022 года оформлял их на кипрский офшор Ugold Limited, номинальным руководителем которого назначила его дочь Александра — гражданка Швейцарии.

Фактическое управление активами, как утверждает Генпрокуратура, осуществлял сам Струков. Впоследствии он вернул акции в российскую юрисдикцию, зарегистрировав их на свое имя, и к 2024 году сохранил контроль над 67,85% ценных бумаг ПАО ЮГК.

Суд уже принял обеспечительные меры, наложив арест на спорные активы. Предварительное слушание по делу назначено на 8 июля. На текущий момент уголовное дело возбуждено лишь по факту нарушений, а сам Струков официально не фигурирует в материалах в качестве обвиняемого.

«Южуралзолото» – одна из крупнейших золотодобывающих компаний России с активами в Челябинской области и других регионах.

В феврале Струков попал под санкции ЕС.

Ранее государство через приставов изъяло 600 млн акций крупных компаний.