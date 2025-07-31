В Подмосковье эвакуировали десятки людей из горящего дома

МЧС: 90 человек эвакуировали из горящего дома в подмосковной Балашихе

В подмосковной Балашихе эвакуировали 90 человек из горящего многоэтажного дома. Об этом сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.

«В Подмосковье огнеборцы МЧС России спасли двух жильцов. Эвакуированы 90 человек, в том числе 10 детей», — говорится в публикации.

Уточняется, что развернут пункт временного размещения в школе. На месте происшествия работают 90 специалистов и 28 единиц техники.

Незадолго до этого стало известно, что возгорание в жилом доме на улице Флёрова возникло в квартире на последнем этаже, позже пламя перекинулось на кровлю здания.

23 июля на Воробьевых горах в Москве произошел пожар. Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев сообщил, что на строительной площадке большого трамплина загорелся силовой кабель. Прибывшим на место происшествия огнеборцам удалось ликвидировать пламя, при этом сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в Московской области частный дом загорелся от удара молнии.