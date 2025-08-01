Стало известно о состоянии детей из загоревшейся захламленной квартиры в Москве

Депздрав Москвы: пострадавшие при пожаре дети в тяжелом и среднем состоянии

Двое детей, пострадавших при пожаре в Москве в тяжелом и среднем состоянии. Об этом сообщает минздрав столичного региона в Telegam-канале.

«Госпитализированы в Морозовскую Больницу. Состояние одного ребенка врачи оценивают как тяжелое, у второго — средняя степень тяжести, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сказано в сообщении.

Пострадавшим 3 и 7 лет, уточнили в ведомстве.

1 августа в многоквартирном доме на Ленинском проспекте в Москве вспыхнула квартира, в которой находились двое детей. Оонь быстро распространился, поскольку в квартире было много мусора. Находится помещение на предпоследнем этаже 10-этажного здания. По данным журналистов, спасатели вызволили несовершеннолетних и передали их медикам.

До этого сообщалось о пожаре в жилом доме на улице Флёрова в Балашихе. Из многоэтажного дома эвакуировали 90 человек. Был развернут пункт временного размещения в школе. Возгорание тушили 90 специалистов МЧС при поддержке 28 единиц техники. Известно, что огонь распространился в квартире на последнем этаже, позже пламя перекинулось на кровлю здания

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