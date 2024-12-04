В Одессе снесут находящийся под охраной ЮНЕСКО памятник Пушкину

Депутаты городского совета Одессы приняли постановление о сносе памятника поэту Александру Пушкину, который находится под охраной ЮНЕСКО. Трансляция заседания проводилась на YouTube-канале горсовета.

В ходе заседания депутаты приняли проект бюджета Одессы на 2025 год. Документ включает статью о выделении средств, которые направят на демонтаж 12 памятников. В их число входят монументы Пушкину на Приморском бульваре и на Пушкинской улице.

Как следует из трансляции, проект бюджета единогласно поддержали 40 депутатов городского совета. По словам представителя партии «Европейская солидарность» Марины Бойко, решение о демонтаже памятников представляет собой «важный шаг».

В сентябре власти Одессы постановили снести 19 памятников российским поэтам. Решение принято из-за содержания «символики российской имперской политики». Среди подлежащих сносу объектов есть памятник Александру Пушкину, Владимиру Высоцкому, Исааку Бабелю и Максиму Горькому.

Ранее памятный знак «Тень Пушкина» в центре Одессы облили краской.