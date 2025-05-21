Президент России Владимир Путин заявил, что Украина сносит связанные с РФ памятники, чтобы стереть историческую память народов и память тех, «кто смотрит в сторону России». Об этом сообщает РИА Новости.

«Понятно, для чего это делается. Для того чтобы стереть историческую память о том, кто мы такие, откуда мы взялись. А зачем? А чтобы не было будущего», — пояснил президент.

До этого украинское издание «Общественное» сообщало, что жители Одессы не позволили украинским радикалам демонтировать мемориальную доску на улице Героев-Пограничников.

Неизвестные пытались снять мемориальную доску, однако местные жители начали отстаивать памятник культурного наследия и вступили в схватку с радикалами.

Также газета The New York Times (NYT) писала, что между властями Одессы и местными жителями произошел конфликт на почве предстоящего сноса памятника писателю Исааку Бабелю.

Ранее в Киеве снесли памятник лауреату Нобелевской премии.