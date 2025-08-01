Около 120 афтершоков зафиксировано за сутки на Камчатке

На Камчатке за сутки зафиксировали 120 афтершоков магнитудой от 3,5 до 6,7

В Камчатском крае сейсмологи за сутки зарегистрировали около 120 афтершоков после сильного землетрясения. Об этом говорится в Telegram-канале МЧС по региону.

«За сутки произошло 120 афтершоков магнитудой от 3,5 до 6,7. В населенных пунктах часть из них ощущалась силой от 2 до 5 баллов», — уточнили в ведомстве.

Специалисты отмечают, что сейсмическая активность в регионе снижается, однако по-прежнему остается высокой. Афтершоковый процесс после землетрясения, по прогнозам сейсмологов, продлится несколько месяцев.

До этого стало известно, что землетрясение на Камчатке частично разрушило скальный комплекс Кутхины баты — уникальный природный объект в Южно-Камчатском заказнике.

Утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7. Природный катаклизм зарегистрировали примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск). Его эпицентр находился в 161 км от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года.

Местные власти объявили угрозу цунами, а позже специалисты зафиксировали волны высотой до четырех метров. В связи с этим жителей призвали покинуть прибрежную зону.

Последствия коснулись и других стран: от Японии до Чили и калифорнийского побережья США. Специалисты предупреждают, что ощутимые подземные толчки будут продолжаться еще не менее месяца. ООН уже предложила свою помощь.

Ранее появилось фото Гавайев с МКС после цунами, вызванного землетрясением у берегов Камчатки.