Появилось фото Гавайев с МКС после цунами, вызванного землетрясением у берегов Камчатки

Космонавт Роскосмоса на Международной космической станции (МКС) Алексей Зубрицкий, несмотря на облачность, сумел сфотографировать с МКС побережье Гавайев после цунами, спровоцированного землетрясением на Камчатке. Кадры публикует ТАСС.

«Сегодня удалось снять Гавайи, в частности вулкан Мауна-Лоа, хотя большая часть островов была покрыта облаками», — сказал он.

Утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7. Природный катаклизм зарегистрировали примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск). Его эпицентр находился в 161 км от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года.

Местные власти объявили угрозу цунами, а позже специалисты зафиксировали волны высотой до четырех метров. В связи с этим жителей призвали покинуть прибрежную зону.

Последствия коснулись и других стран: от Японии до Чили и калифорнийского побережья США. Специалисты предупреждают, что ощутимые подземные толчки будут продолжаться еще не менее месяца. ООН уже предложила свою помощь.

Ранее на Курильских островах произошло мощное землетрясение.