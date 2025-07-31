Землетрясение на Камчатке разрушило одну из скал Кутхиных батов

Землетрясение на Камчатке частично разрушило скальный комплекс Кутхины баты — уникальный природный объект в Южно-Камчатском заказнике. Об этом сообщила пресс-служба Кроноцкого заповедника.

Средняя из трех пемзовых скал, встречавшая туристов у входа в урочище, получила значительные повреждения. На соседней скале образовались глубокие трещины. При этом туристическая инфраструктура и режимные объекты заказника не пострадали.

«К сожалению, скала, которая первой встречала путешественников, основательно разрушилась», — подтвердили в администрации заповедника.

Утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7. Природный катаклизм зарегистрировали примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск). Его эпицентр находился в 161 км от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года.

Местные власти объявили угрозу цунами, а позже специалисты зафиксировали волны высотой до четырех метров. В связи с этим жителей призвали покинуть прибрежную зону.

Последствия коснулись и других стран: от Японии до Чили и калифорнийского побережья США. Специалисты предупреждают, что ощутимые подземные толчки будут продолжаться еще не менее месяца. ООН уже предложила свою помощь.

Ранее появилось фото Гавайев с МКС после цунами, вызванного землетрясением у берегов Камчатки.