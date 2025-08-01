В Северной Осетии объявили опасность атаки беспилотников

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил в Telegram-канале, что на территории республики объявлена опасность атаки беспилотников.

«В республике введен режим беспилотной опасности», — написал Меняйло.

По словам губернатора, возможно замедление работы мобильного интернета.

26 июля Меняйло сообщал, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре дрона Вооруженных сил Украины в небе над Северной Осетией.

По его словам, беспилотные летательные аппараты были сбиты в районе села Первомайское. В результате атаки никто из местных жителей не пострадал. Также не было зафиксировано никаких разрушений.

В ночь на 1 августа губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили несколько беспилотников. Он подчеркнул, что в Воронеже, Нововоронеже и Острогожском районе была отменена угроза атаки беспилотников. Гусев добавил, что на всей территории региона сохраняется опасность атаки БПЛА.

Ранее Таганрог подвергся налету беспилотников.