На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Северной Осетии объявили опасность атаки беспилотников

Глава Северной Осетии Меняйло: в республике объявлена беспилотная опасность
true
true
true
close
Shutterstock

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил в Telegram-канале, что на территории республики объявлена опасность атаки беспилотников.

«В республике введен режим беспилотной опасности», — написал Меняйло.

По словам губернатора, возможно замедление работы мобильного интернета.

26 июля Меняйло сообщал, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре дрона Вооруженных сил Украины в небе над Северной Осетией.

По его словам, беспилотные летательные аппараты были сбиты в районе села Первомайское. В результате атаки никто из местных жителей не пострадал. Также не было зафиксировано никаких разрушений.

В ночь на 1 августа губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили несколько беспилотников. Он подчеркнул, что в Воронеже, Нововоронеже и Острогожском районе была отменена угроза атаки беспилотников. Гусев добавил, что на всей территории региона сохраняется опасность атаки БПЛА.

Ранее Таганрог подвергся налету беспилотников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами