Беспилотники атаковали Воронежскую область

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Воронежской области. Об этом рассказал губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в Воронеже, Нововоронеже и Острогожском районе была отменена угроза атаки беспилотников. Гусев добавил, что на всей территории региона сохраняется опасность атаки БПЛА.

В результате произошедшего пострадавших и повреждений нет, добавил губернатор.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино, в результате чего мирный житель получил травмы, несовместимые с жизнью.

31 июля Гладков сообщил, что поселок Октябрьский подвергся атаке украинских беспилотников, в результате чего пострадал местный житель. По словам главы региона, мужчина получил поверхностные осколочные ранения в области живота.

Ранее дрон ВСУ ударил по зданию суда в Белгороде.