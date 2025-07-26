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В Северной Осетии отразили атаку беспилотников ВСУ

Меняйло: в небе над Северной Осетией сбили четыре украинских дрона
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Inna Varenytsia/Reuters

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Северной Осетией. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Сергей Меняйло.

По его словам, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) сбили в районе села Первомайское. В результате атаки никто из местных жителей не пострадал. Также не было зафиксировано никаких разрушений.

«Оперативный штаб продолжает свою работу», — говорится в заявлении.

Меняйло добавил, что в 13:39 (совпадает с мск) в республике отменили режим беспилотной опасности.

В ночь на 26 июля системы ПВО перехватили 54 украинских БПЛА в небе над российскими регионами. В Брянской области ликвидировали 24 дрона, в Ростовской области — 12, в республике Крым — шесть. Над Азовским и Черным морями нейтрализовали четыре и три беспилотника соответственно. По два летательных аппарата перехватили в Орловской и Тульской областях, один — в Белгородской области.

Утром над территорией РФ сбили два беспилотника, летевших в сторону Москвы. Мэр города Сергей Собянин рассказал, что на местах падения обломков БПЛА работают сотрудники экстренных служб.

Ранее дрон ВСУ пытался атаковать промышленное предприятие в Пензенской области.

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