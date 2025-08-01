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Таганрог подвергся налету ВСУ

«РВ»: украинские военные атаковали беспилотниками Таганрог в Ростовской области
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Украинские военные атаковали Таганрог в Ростовской области беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По словам местных жителей, произошло более десяти взрывов. По данным военкоров, в настоящее время российские вертолеты и силы противовоздушной обороны сбивают дроны над городом.

Информации о пострадавших или разрушениях пока нет.

Вечером 31 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино Белгородской области, в результате чего мирный житель получил травмы, несовместимые с жизнью.

29 июля в Сальске Ростовской области под удар ВСУ попали железнодорожные объекты. Украинский дрон также попал в автомобиль на пересечении улиц Фрунзе и Островского.

Ранее в Ростовской области ночью случился пожар на ж/д станции после атаки БПЛА.

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